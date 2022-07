Elton John : Les duos, dont le puissant "Don’t Let The Sun Go Down On Me" avec George Michael (épisode 15/20)

Tout au long de sa carrière, Elton John a participé, en studio ou sur scène, à un nombre incalculable de duos. En 93, il enregistre un album baptisé "Duets" qui reprend une sélection de nouvelles associations dont un étonnant duo avec Leonard Cohen.

L’occasion aussi pour Elton d’enregistrer un duo avec l’une de ses idoles absolue et véritable modèle depuis l’adolescence : l’extravagant rockeur Little Richard, sur le titre "The Power". Mais l’ensemble des duos importants de la carrière de l’artiste ne se limite pas à cet album, loin de là. L’un des premiers duos célèbres remonte à l’année 1976. Une inoubliable prestation en compagnie de la chanteuse britannique, Pauline Matthews, connue sous le pseudo de Kiki Dee : "Don’t Go Breaking My Heart", un triomphe…