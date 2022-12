"Elton John la story": la plus grande légende vivante de la pop

Elton John, c'est du rock, de la pop, de l'extravagance, de la générosité, et des chiffres qui font rêver : plus de 300 millions de disques vendus dans 80 pays et quelque 4000 concerts ! En 1993, il bat le record d’Elvis Presley aux États-Unis en installant un nouveau single au top 40 US pour la 24e année consécutive. Et en 2021, il est devenu le premier artiste solo à figurer au top 10 des singles britanniques durant six décennies successives.

Depuis son premier tube Your Song, titre emblématique de sa carrière, tout comme Tiny Dancer et Rocketman ensuite, Candle in the Wind, Don’t Go Breaking My Heart, I’m Still Standing et Can You Feel the Love Tonight (B.O. du Roi Lion), ses nombreuses récompenses, ses multiples collaborations et son intérêt toujours constant pour la nouveauté et les jeunes artistes, l’artiste britannique aujourd’hui âgé de 75 ans s’est tracé un chemin artistique remarquable, non sans embûches, mais en réussissant à se sortir de la drogue à temps.