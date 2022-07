Elton John : "la meilleure musique actuelle est faite par des femmes !"

Malgré son statut de légende, Elton John reste toujours au fait de la production de musique actuelle et s’est exprimé à ce sujet au magazine Music Week.

Il explique que les femmes sont -pour le moment et selon lui- les meilleures dans le domaine, avec des artistes comme Sharon Van Etten, Haim, Nova Twin, Wet Leg, etc. Tout en saluant également son compatriote Sam Fender, que nous vous diffusons régulièrement sur Classic 21.

Il explique : "C’est super de voir des artistes comme Nova Twins, Wet Leg, Let’s Eat Grandma, The Linda Lindas, Haim, et toutes ces autres filles faire de la super musique. Mis à part Sam Fender, personne ne fait mieux. C’est vraiment une bouffée d’air frais, car tout est innocent et rempli de joie, et pour moi, c’est ça, la musique."

Il s’est aussi plaint du fait que le top des charts est truffé d’artistes plus âgés comme lui, ABBA et Queen, alors qu’il faudrait laisser de la place aux plus jeunes : "C’est adorable de voir Kate Bush en numéro 1, mais il n’y a pas tant de bons albums que ça dans le top 20. Et les classements sont remplis d’artistes comme moi, ABBA et Queen. Parfois, on a des bizarreries comme Sam Fender et Harry Styles qui y parviennent, ou bien un nouvel artiste qui monte en 3e position et qui redescend ensuite la semaine suivante en 80e place…"

Il poursuit : "C’est déprimant, il y a tant de bons albums qui pourraient figurer dans ces classements, comme Juanita Euka, Sharon Van Etten, Angel Olsen. J’aimerais savoir pourquoi ils ne sont pas là ? Et bien, c’est à cause de gens comme moi !"