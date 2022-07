Elton John : La lutte contre le SIDA avec sa fondation "The Last Song" (épisode 9/20)

Le 20 avril 92, Elton John interprète avec beaucoup d’émotion plusieurs titres de Queen accompagné des membres survivants. Avec notamment ce "The Show Must Go On" qui marque particulièrement les esprits.

Devant 72.000 personnes au stade de Wembley et plus d’1 milliard de téléspectateurs à travers le monde, Elton John rend un dernier hommage à son cher ami, Freddie Mercury, mort des suites du SIDA quelques mois plus tôt, fin novembre 1991. Peu avant, il avait perdu un autre ami, Ryan White, un jeune garçon disparu à 18 ans des suites du SIDA, infecté par une transfusion sanguine. La mort de ses deux amis proches, coût surcoût, incite Elton John à réagir. Il fonde en 92 l’Elton John Aids Foundation aux États-Unis et puis une antenne britannique en 93.