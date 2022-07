Elton John : L’héritage, d’influences en reprises, de duos en collaborations (épisode 7/20)

Elton John depuis ses tout débuts en solo sera une grande source d’inspiration pour de nombreuses musiciennes et musiciens à travers le monde.

Prenons par exemple cette reprise du premier succès d’Elton John : "Your Song" par Billy Paul en 1972. Autre musicien extrêmement influencé par Elton John, c’est le claviériste et chanteur américain Bruce Hornsby. On le connaît notamment pour son tube de 1986 : "The Way It Is". Bien plus tard, Hornsby expliquera comment sa vie a changé lorsqu’il a découvert l’œuvre d’Elton John…