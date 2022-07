Elton John : ''I’m Still Standing'' l'artiste aujourd’hui (épisode 5/20)

Le 25 mars 2022, Elton John franchit le cap symbolique des 75 ans et c’est aujourd’hui un homme comblé. Depuis 1993, il est en couple avec David Furnish qu’il épouse en 2014.

Il a connu beaucoup de périodes troubles, de moments difficiles tout au long de sa carrière. Sa vie semble à présent apaisée. Il est beaucoup plus équilibré et cela se voit. Récompensé à de très très nombreuses reprises pour l’ensemble de sa carrière, détenteur de nombreux awards, il a aussi plus récemment triomphé au cinéma grâce à l’important succès du biopic consacré à sa vie : "Rocketman", sorti en 2019…