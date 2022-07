Elton John : ''Goodbye Yellow Brick Road'' le plus grand album (épisode 12/20)

Quand on pense à Elton John, pas mal de tubes nous viennent en tête. ''Your Song'', ''Candle In The Wind'', ''Rocket Man'', ''Crocodile'' Rock… Mais Elton John est aussi l’homme de grands albums à succès, dont certains figurent parmi les plus grands de l’histoire du rock !

Le premier à se hisser à la 1re place des charts américains est "Honky Chateau" de 1972. Le titre fait référence au lieu d’enregistrement de l’album, le Château d’Hérouville en France, en pleine campagne, à 60 km de Paris. Un lieu historique, mythique, majestueux qui correspond particulièrement bien à l’univers d’Elton John. C’est aussi le premier album entièrement enregistré avec les musiciens de scène d’Elton John : le bassiste Dee Muray, le batteur Nigel Olsson, le guitariste Davey Johnstone, … Un band redoutable qui accompagnera Elton John de très nombreuses années, avec beaucoup d’efficacité.