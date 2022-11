Elton John fait son entrée dans le métavers

Dans le Déclic Tech, Gilles Quoistiaux nous parle d’Elton John faisant son entrée dans le métavers, cet univers numérique en trois dimensions dans lequel on va voyager avec un casque de réalité virtuelle.

Le projet de l’artiste s’intitule Beyond the yellow brick road. Il s’agit d’un nouvel espace en ligne pour les fans d’Elton John servant à redécouvrir les moments marquants de son parcours, participer à des jeux, des quiz ou encore acheter des objets virtuels en rapport avec Elton John comme ses lunettes ou ses costumes.

Mais le chanteur entend aussi bien organiser une série de concerts dans le métavers. Il suffit pour cela de mettre son casque de réalité virtuelle, de rejoindre l’espace Beyond the yellow brick road et d’assister au concert de l’avatar d’Elton John depuis son salon, sans faire la file.

Cette initiative rappelle celle du rappeur Travis Scott qui avec une série de concerts en 2020 avait réuni environ 27 millions de personnes dans le jeu vidéo en ligne Fortnite. D’autres artistes ont emboîté le pas comme Marshmello, Ariana Grande ou encore Aya Nakamura.

Dans le cas d’Elton John, il ne s’agit pas de Fortnite mais de Roblox, une plateforme réunissant 52 millions d’utilisateurs et véritable paradis des développeurs de jeux vidéo.

Si le chanteur s’intéresse soudainement au métavers, c’est tout simplement car il est en train de clôturer sa grande tournée d’adieu, le "Farewell yellow brick tour" se terminant le 8 juillet 2023 en Suède. Il s’agit donc pour lui d’une manière de poursuivre sa carrière de manière virtuelle et que cet univers prenne le relais de sa carrière scénique. Il s’est d’ailleurs prononcé sur le sujet :