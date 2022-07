Elton John explique son travail sur la comédie musicale du "Diable s’habille en Prada"

On sait que l’artiste travaille depuis 2017 sur cette comédie musicale qui voit enfin le jour à Chicago. Et dans une interview au Chicago Tribune, il explique que, le film ayant déjà près de 20 ans, il a dû "moderniser" certaines choses.

"Nous nous sommes réunis et avons constaté qu’en 20 ans, beaucoup de choses ont changé : les réseaux sociaux, le mouvement #MeToo, celui de Black Lives Matter, etc. Et on s’est dit qu’on ne pouvait pas ressortir le scénario de 2006 tel quel. Nous devions le moderniser, le mettre à jour. Et puis je me disais aussi de mon côté que je voulais faire de la musique moderne. Et puis aussi, c’est l’histoire d’une femme."

C’est d’ailleurs pour cela qu’Elton John a demandé à pouvoir travailler avec une femme, Shaina Taub et il remarque : "C’était un bon choix. On s’est vite compris tous les deux."