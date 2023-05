Elton John et Paul McCartney parmi les Britanniques les plus riches

Le journal Sunday Times a publié sa liste annuelle des 350 personnes les plus riches de Grande-Bretagne. Paul McCartney et Elton John sont les seules stars du rock à y figurer. La fortune minimale requise pour apparaître sur la liste de cette année est de 350 millions de livres sterling.

Paul McCartney et son épouse Nancy Shevell sont placés en 175e position, avec 950 millions de livres : c’est sans doute une bonne nouvelle pour le couple, qui en 2022 était en 198e position, avec 865 millions de livres. Le Sunday Times note que la récente tournée Got Back de Macca a amassé 105 millions de dollars au box-office pour seulement 16 représentations, ce qui lui a rapporté environ 25 millions de livres sterling en plus de ses "revenus habituels".

Sir Elton, quant à lui, fait son entrée dans la liste, se classant à la 309e place, avec une valeur nette estimée à 450 millions de livres sterling. Dans l’un des pires jeux de mots jamais écrits, le ST déclare que "The Rocket Man est devenu "Shop-it Man"", en référence à l’ouverture par la star de "ses premiers magasins de marque à Bicester Village dans l’Oxfordshire et d’un magasin dans Selfridges en avril pour vendre des lunettes en édition limitée, des vêtements, des souvenirs, du merchandising signé, des œuvres d’art et des photographies". Sa tournée actuelle vient de dépasser la 300e date et participe largement à ce score annuel.

La liste accueille également le roi Charles III, le Premier ministre britannique Rishi Sunak, Lord Sugar, Sir Richard Branson, JK Rowling, les propriétaires de plusieurs journaux britanniques, plus de donateurs du parti conservateur que l’on ne peut en dénombrer, et le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy.