D'après ce que l’on en a déjà vu, ces concerts sont aussi l’occasion de réinterpréter de grands classiques comme Tiny Dancer, Rocket Man, I’m Still Standing, Crocodile Rock, et autres Saturday Night’s Alright For Fighting.

Quant aux rappels, ils sont constitués de Cold Heart, le duo d’Elton John avec Dua Lipa issu de son dernier album "The Lockdown Sessions", avant de terminer sur Your Song et Goodbye Yellow Brick Road.

Les fans belges devront encore se montrer patients puisqu’Elton John donnera deux concerts au Sportpaleis d’Anvers les 27 et 28 mai 2023.