Elton John essaye de "digérer" ses adieux à la scène

La dernière tournée d’Elton John qui a duré près de 5 ans en raison de la pandémie suivie d’une blessure à la hanche de l’artiste a beaucoup ému les fans, mais pas seulement.

Le passage de cette tournée Farewell Yellow Brick Road au festival Glastonbury a battu les records d’audience sur la BBC, avec 7,3 millions de téléspectateurs, soit trois fois plus que Paul McCartney, qui avait été la tête d’affiche du festival en 2022.

Elton John a donné le dernier concert de la tournée au Tele2 Arena de Stockholm le samedi 8 juillet. Après le concert, il a partagé ses pensées sur la fin de la tournée sur ses réseaux sociaux. "Lorsque nous avons entamé ma dernière tournée en 2018, je n’aurais pas pu prévoir dans mes rêves les plus fous les rebondissements et les hauts et les bas que cette tournée – et le monde entier – aurait connus au cours des cinq prochaines années", a-t-il écrit à côté de séquences vidéo de la tournée.

"Et à chaque étape, mes fans ont été là. Vous êtes restés avec moi, vous m’avez soutenu, vous avez été patients et vous avez continué à venir à chaque concert."

Écrivant spécifiquement sur la dernière soirée en Suède, John a décrit le spectacle comme "magique" et a dit qu’il essayait encore de le "digérer". "Je ne pense pas que je me rende compte avant un certain temps que j’ai enfin terminé ma tournée", a-t-il ajouté. "Je ne peux pas vous dire à quel point vous allez tous me manquer et à quel point votre soutien m’a rendu humble – je m’en souviendrai pour toujours.