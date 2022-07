Elton John : Entouré d’une équipe fidèle (épisode 20/20)

Elton John c’est une carrière qui s’étend aujourd’hui sur 6 décennies et ce qui a fait cette longévité c’est évidemment le talent d’Elton John, en tant que musicien et chanteur d’exception mais c’est aussi le fait qu’il ait été pendant la grande majorité du temps entouré par des musiciens fidèles…

Dans cette équipe fidèle il y a notamment le guitariste écossais Davey Johnstone. Davey débarque dans la vie d’Elton John en 71. D’abord comme musicien de session, puis, de manière beaucoup plus durable, comme membre du groupe d’accompagnement d’Elton John à partir de l’année suivante. A la batterie, sur la plupart des albums et des concerts, on retrouve Nigel Olsson, auparavant membre du Spencer Davis Group. A la basse, également issu du Spencer Davis Groupe, on retrouvait pendant de nombreuses années le talentueux Dee Muray. Il décède en 1992 et est ensuite remplacé par Bob Birch disparu à son tour en 2012. Aujourd’hui, c’est Matt Bissonette qui accompagne Elton John à la basse. Et puis dernier pilier de l’Elton John Band : le percussionniste Ray Cooper.