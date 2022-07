Elton John en duo avec Britney Spears sur "Tiny Dancer"

On sait aussi qu'il travaille depuis 2017 sur la comédie musicale du "Diable s’habille en Prada" qui voit enfin le jour à Chicago. Et dans une interview au Chicago Tribune, il explique que, le film ayant déjà près de 20 ans, il a dû "moderniser" certaines choses.

"Nous nous sommes réunis et avons constaté qu’en 20 ans, beaucoup de choses ont changé : les réseaux sociaux, le mouvement #MeToo, celui de Black Lives Matter, etc. Et on s’est dit qu’on ne pouvait pas ressortir le scénario de 2006 tel quel. Nous devions le moderniser, le mettre à jour. Et puis je me disais aussi de mon côté que je voulais faire de la musique moderne. Et puis aussi, c’est l’histoire d’une femme."

C’est d’ailleurs pour cela qu’Elton John a demandé à pouvoir travailler avec une femme, Shaina Taub et il remarque : "C’était un bon choix. On s’est vite compris tous les deux."

Il a aussi repris sa tournée d’adieu, mais les fans belges devront encore se montrer patients puisqu’Elton John donnera deux concerts au Sportpaleis d’Anvers les 27 et 28 mai 2023. On sait qu’il propose déjà en rappel Cold Heart, son duo avec Dua Lipa issu de son dernier album "The Lockdown Sessions", Your Song et Goodbye Yellow Brick Road.