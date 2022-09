Elton John en concert vendredi à la Maison Blanche

Elton John, qui a fêté ses 75 ans le printemps dernier, est connu pour ses tubes planétaires tels que "Goodbye Yellow Brick Road", "Your Song", "Rocket Man" ou "Can You Feel The Love Tonight", mais aussi pour son engagement associatif, en particulier dans la lutte contre le sida.

Il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde.

Tout récemment, il a partagé un titre commun avec la chanteuse Britney Spears, nouvelle version de " Tiny Dancer " qu’Elton John avait sorti en single en 1972, et qui nous revient maintenant sous ce nouveau titre " Hold me Closer ".