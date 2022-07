Elton John : Elton John et John Lennon (épisode 17/20)

Comme la plupart des artistes de son époque, Elton John a toujours été un fan absolu des Beatles et notamment de John Lennon !

En 73, devenu une superstar internationale, il a l’occasion de rencontrer son idole pour la première fois, pendant le tournage du vidéo clip promotionnelle de "Mind Games", son quatrième album solo. Elton John est plutôt stressé à l’idée de rencontrer ce musicien qui l’a tant inspiré. Mais la rencontre se déroule bien, très bien même. Les deux hommes commencent alors à discuter de leur passion commune : la musique. Ayant grandi dans un environnement similaire, Elton John et John Lennon ont les mêmes références et partagent un intérêt profond pour les racines du rock et du blues.