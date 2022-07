Elton John : Elton John en chiffre (épisode 13/20)

Elton John est l’artiste de tous les records… On estime aujourd’hui qu’il a vendu plus de 300 millions de disques à travers le monde, le plaçant ainsi dans le TOP 5. A la 4e position, devant Madonna et juste derrière Michael Jackson, Elvis Presley et les Beatles…

600 millions de dollars, c’est la somme estimée récoltée par la "Elton John AIDS fondation" pour la recherche et l’aide aux victimes du SIDA dans 55 pays à travers le monde. Depuis ses débuts dans les 60s, Elton John a donné plus de 4034 concerts à travers le monde. Son hommage à son amie la princesse Diana en 1997 est le single le plus vendu de tous les temps. Il s’est écoulé à plus de 37 millions d’exemplaires…