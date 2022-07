Elton John donne un coup de main au jeune groupe Yard Act

Elton John a repris sa tournée d’adieu, mais les fans belges devront encore se montrer patients puisqu’Elton John donnera deux concerts au Sportpaleis d’Anvers les 27 et 28 mai 2023. On sait qu’il propose déjà en rappel Cold Heart, le duo d’Elton John avec Dua Lipa issu de son dernier album "The Lockdown Sessions", Your Song et Goodbye Yellow Brick Road.

Dès aujourd’hui, Classic 21 vous propose une série en 20 épisodes écrite par Laurent Rieppi et racontée par Félicien Bogaerts. Elle retrace plus de 5 décennies de succès d’Elton John, qui fête cette année son 75e anniversaire ! Du 04 au 29/07 à 08h45 sur Classic 21 et à la demande sur Auvio. A écouter ici