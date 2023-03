Elton John découvre la véritable inspiration derrière le hit "Rocket Man"

"Il s’agit en fait d’une chanson inspirée par Ray Bradbury et tirée de son recueil de nouvelles de science-fiction intitulé "The Illustrated Man"", explique-t-il. "Dans ce livre, il y avait une histoire intitulée 'The Rocket Man', qui racontait comment le métier d’astronaute dans le futur deviendrait une sorte de travail quotidien… Alors j’ai pris cette idée et je l’ai poursuivie".

Ce à quoi Elton John a répondu : "Vous savez, je ne connaissais pas cette histoire…".

Depuis sa sortie, "Rocket Man" a été certifié double disque de platine et figure sur la liste des 500 meilleures chansons de tous les temps établie par Rolling Stone.

Elton John poursuit actuellement sa Farewell Yellow Brick Road Tour. Cette tournée, qui a débuté en Amérique du Nord en 2018, a déjà obtenu le titre de tournée la plus lucrative de tous les temps, avec plus de 751.4 millions d’euros rapportés.