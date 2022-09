Elton John décoré par le Président Joe Biden à la Maison Blanche

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Elton John était l’invité de la Maison Blanche vendredi et il a reçu, des mains du Président des USA, Joe Biden, la médaille National Humanities.

La légende britannique a reçu cette décoration dans le cadre de l’événement A Night When Hope and History Rhyme qui célébrait des enseignants, des étudiants, des travailleurs de première ligne et des militants de la cause LGBTQIA. Plus de 2000 personnes étaient rassemblées, et notamment l’ancienne Première Dame Laura Bush, l’activiste Malala Yousafzai et Jeanne White-Ginder, célèbre pour son implication dans la cause du SIDA.

A cette occasion, Elton John a joué ses titres " Your Song ", " Rocket Man ", " Tiny Dancer ", et " Crocodile Rock ", titre personnellement important pour le Président Biden. C’est à la fin de la cérémonie que le chanteur a reçu sa médaille pour l’intégralité de sa carrière mais aussi pour avoir son implication de longue date dans le domaine du SIDA. Le musicien a été touché aux larmes par ce cadeau.