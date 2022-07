Elton John : De ses débuts de pianiste au talent de compositeur et ''Rocket Man'' (épisode 3/20)

Entre 11 et 16 ans, chaque samedi matin, le jeune Elton John se rend à la prestigieuse Royal Academy of Music de Londres.

Il y suit des cours de piano classique donnés par Miss Helen Piean. D’après elle, Reginald, on rappelle que c’est son vrai prénom, est un garçon très gentil, très attentionné… Elle est aussi très impressionnée par son talent inné : " J’ai commencé à lui apprendre quelques pièces d’Haendel. Je me souviens lui avoir joué une pièce de quatre pages et de l’entendre me la rejouer comme s’il était un gramophone humain. Il avait une oreille extraordinaire, magnifique… "