Elton John : de l’enfance à ''Your Song'' et Bernie Taupin (épisode 1/20)

Elton John, de son vrai nom Reginald Kenneth Dwight, voit le jour le 25 mars 1947 à Pinner, dans le Grand Londres où il grandit dans une famille de mélomanes.

Stanley Dwight, son père, est trompettiste au sein du Bob Miller Band et sa mère, Sheila Harris, collectionne les 33 tours. Régulièrement, après le boulot, elle fait de chouettes découvertes qu’elle partage en famille. Et puis Sheila est, notamment, fan d’Elvis. Reginald qui dans ce milieu assez " branché musique " se révèle être un véritable petit prodige. A à peine 5 ou 6 ans, il joue déjà du piano et est surtout doté d’une excellente oreille, comme il l’explique en 2019 dans son autobiographie, " Moi, Elton "…