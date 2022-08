Elton John chante son duo avec Britney Spears dans un restaurant à Cannes

Un article récent de Page Six citait une source anonyme qui les avait prévenus d’une nouvelle " incroyable " : Britney était alors en studio à Beverly Hills avec Elton pour une session d’enregistrement top secrète supervisée par le producteur Andrew Watt (qui a déjà collaboré avec Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam et Ozzy Osbourne.)”

Et dans une interview pour Paul Voor Je Neus, Paris Hilton – amie de longue date de Britney Spears – confirmait les rumeurs : " ça va être iconique ", déclarait-elle alors. " J’ai juste entendu le résultat à Ibiza il y a quelques jours et c’est… complètement dingue. "

Ces dernières années, Elton John a aussi mis un point d’honneur à travailler avec des artistes moins connus et plus jeunes, comme le groupe Yard Act. De quoi donner un bon coup de pouce au groupe qui a sorti son premier album The Overload.

Il a aussi repris sa tournée d’adieu, mais les fans belges devront encore se montrer patients puisqu’Elton John donnera deux concerts au Sportpaleis d’Anvers les 27 et 28 mai 2023. On sait qu’il propose déjà en rappel Cold Heart, son duo avec Dua Lipa issu de son dernier album "The Lockdown Sessions", Your Song et Goodbye Yellow Brick Road.

Classic 21 vous propose également une série en 20 épisodes écrite par Laurent Rieppi et racontée par Félicien Bogaerts. Elle retrace plus de 5 décennies de succès d’Elton John, qui fête cette année son 75e anniversaire. A écouter ici