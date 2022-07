Elton John : Bernie Taupin, son partenaire d’écriture et ami pour toujours (épisode 10/20)

Avant de devenir la superstar que l’on connaît, Elton John a fait ses débuts comme compositeur pour d’autres musiciens. En 1967, il répond à une annonce parue dans le magazine NME (pour New Musical Express) et entre en contact avec l’un des cadres du label Liberty Records, Ray Williams, à l’époque représentant, notamment, des Kinks et de Sonny and Cher.

Comme il l’explique à Ray Davis, Elton est doué pour la composition mais, par contre, l’écriture des paroles n’est pas son fort. Davis le met alors en contact avec un jeune garçon de 17 ans qui a répondu à la même petite annonce et qui, lui, maîtrise particulièrement les mots et la langue de Shakespeare. Son nom ? Bernie Taupin.