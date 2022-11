Elton John a fait ses adieux aux Etats-Unis

Setlist de la soirée :

‘Bennie And The Jets’

‘Philadelphia Freedom’

‘I Guess That’s Why They Call It the Blues’

‘Border Song’

‘Tiny Dancer’

‘Have Mercy On The Criminal’

‘Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)’

‘Take Me To The Pilot’

‘Someone Saved My Life Tonight’

‘Levon’

‘Candle In The Wind’

‘Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding’

‘Burn Down The Mission’

‘Sad Songs (Say So Much)’

‘Sorry Seems To Be The Hardest Word’

‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ (with Brandi Carlile)

‘The Bitch Is Back’

‘I’m Still Standing’

‘Don’t Go Breaking My Heart’ (with Kiki Dee)

‘Crocodile Rock’

‘Saturday Night’s Alright For Fighting’

‘Cold Heart’ (with Dua Lipa)

‘Your Song’

‘Goodbye Yellow Brick Road’

Lors de son passage aux USA fin septembre, Elton John a été décoré par le Président Joe Biden à la Maison Blanche. Il a reçu la médaille National Humanities dans le cadre de l’événement A Night When Hope and History Rhyme qui célébrait des enseignants, des étudiants, des travailleurs de première ligne et des militants de la cause LGBTQIA. Plus de 2000 personnes étaient rassemblées, et notamment l’ancienne Première Dame Laura Bush, l’activiste Malala Yousafzai et Jeanne White-Ginder, célèbre pour son implication dans la cause du SIDA..