Elton 60 – Live at Madison Square Garden

Ce vendredi 29 juillet dès 9h, Classic 21 clôture la séquence anniversaire Elton John : Still Standing en vous proposant quelques-uns des meilleurs extraits du concert que l'artiste donnait au Madison Square Garden de New York le 27 mars 2007 pour ses 60 ans !

Lors de cet événement, les fans présents avaient pu profiter de la présence des acteurs Robin Williams et Whoopi Goldberg, ainsi que de quelques explications du parolier d’Elton John, Bernie Taupin.

Sur quelques titres, vous pourrez aussi entendre le Brooklyn Youth Chorus qui accompagnait la star sur scène pour interpréter ses plus grands classiques comme "Rocket Man", "Daniel", "I Guess That’s Why They Call It The Blues", "Tiny Dancer" ou encore "Your Song".

Voici déjà un petit aperçu de ce qui vous attend sur Classic 21 :