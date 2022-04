Elsner pointe ce que le Standard doit améliorer pour la saison prochaine et évoque son avenir

Avant de se tourner immédiatement sur le déplacement de ce week-end, le coach Luka Elsner est revenu sur le match contre l’Union. Après la défaite à domicile 1-3, le Slovène pointe un problème que le Standard doit régler dès la saison prochaine.

"Face à l’Union, nous avons fait une première mi-temps avec une vraie tenue. Mais surtout avec beaucoup de valeur. En seconde période, quand l’intensité a grimpé, on a eu pas mal de joueurs qui ont pu faiblir", déclarait ce dernier en conférence de presse.

Mais le coach liégeois ne s’arrête pas là car ce n’est pas la première fois que le Standard se relâche en seconde période. Et l’objectif pour la saison prochaine sera de faire en sorte que l’équipe progresse sur ce point.

"Toute l’équipe a souffert physiquement et ça a été une régularité négative toute la saison. Une mi-temps très bonne, voir 50-55 minutes plaisantes et puis physiquement on se retrouve en incapacité de tenir le niveau suffisamment élevé. Il faudra absolument régler ça pour la saison prochaine", conclut-il.

" Avec ou sans moi l’année prochaine, je sais que ce groupe va progresser "

À l’heure actuelle, personne ne sait si le Slovène conservera son poste de coach la saison prochaine.

Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a déjà rencontré les nouveaux responsables du club mais en aucun cas pour parler des plans de la saison prochaine.

"C’était juste une rencontre pour faire un peu connaissance, c’est tout. Une petite prise de contact, rien de plus", mentionne-t-il.

Mais il le sait, avec une saison peu convaincante, sa place est fortement menacée. Cela ne l’empêche pas de rester motivé et d’aller de l’avant malgré la situation.

"J’ai une conscience professionnelle et je veux faire le travail au maximum. Je veux donner la possibilité à ce groupe de faire une saison différente la saison prochaine. Avec moi ou avec quelqu’un d’autre, peu importe. C’est un groupe qui va progresser et qui doit répondre présent pour préparer la saison prochaine. Pour ma part, je ne sais pas quand la décision viendra. Ça peut-être dans une semaine, deux semaines, un mois. Tout le monde s’adaptera par rapport à ça ", clôture-t-il.