Elsner après la 3ème défaite d’affilée du Standard : "Dans notre situation, même un point aurait été intéressant"

Après un match en demi-teinte et une défaite de dernière minute face à la Gantoise, Luka Elsner s’est confié sur ses impressions à l’issue du match. Le Standard survit à la 14ème place du classement et compte seulement une victoire sur les dix derniers matchs disputés en championnat.

Frustré, le coach estime que le résultat du jour n’est pas forcément représentatif de ce qu’a montré son équipe : "Beaucoup d’efforts sont jetés à la poubelle à cause d’un manque de vigilance et de concentration. J’ai pourtant adoré notre première mi-temps qui était très complète par rapport au rapport de force qu’il y avait sur le terrain. Mais voilà, on sort avec une défaite et elle pire que si on avait pris une forte secousse car je pense qu’on a montré un jeu intéressant."

Luka Elsner poursuit : "Sur le niveau on cherchait à provoquer, ils ont répondu présents. La course était là, les efforts étaient là, les duels étaient là. Il y avait une équipe vivante et c’est ce qu’on voulait voir. Ça ne rapporte pas de points ce soir mais on doit être comme ça tout le temps et effacer ces erreurs qui sont tragiques."

Il raconte quand même que l’équipe reste limitée sur ses moyens offensifs pour le moment, surtout avec les absences, et que ça explique que le Standard ne soit pas parvenu à tirer complètement profit de la carte rouge qui a réduit la Gantoise à dix juste avant la pause. "Mais jusqu’à peu avant la fin on avait un point, un point qui valait quelque chose et il aurait fallu le garder et essayer de rester attentifs jusqu’au bout aux opportunités mais on a tout jeté à l’eau" explique l’entraîneur.

"Dans notre situation, même un point aurait été intéressant, ça aurait compensé 90 minutes d’efforts, une semaine difficile. […] La pression est tout le temps-là maintenant, j’essaye de faire mon maximum pour mettre en éveil les garçons. Aujourd’hui on a tenu tête, ce n’est peut-être pas suffisant mais au moins c’est un pas en avant" conclut Luka Elsner, déçu.