Elsewhere, dialogue artistique au CCN de Namur dès le 9 février

Le Centre Culturel de Namur installé dans d’anciens abattoirs accueille chaque année dans sa superficie de 3000 m2 de nombreuses œuvres. Tous les six mois, une exposition met à l’honneur un artiste local, ou international. Cette fois-ci l’exposition est binationale, partagée par Elise Leboutte, une Belge originaire de Dinant et la française Lucile Bertrand. Du 9 février au 2 avril 2023, le CNN, plonge dans leurs univers respectifs et singuliers, dont les différences dialoguent, résonnent ensemble.

Les peintures d’Elise Leboutte évoquent les lueurs du matin, à la fois douces et colorées. La lumière semble émaner de l’œuvre elle-même, comme au travers d’un vitrail. Quant à Lucile Bertrand, ses travaux plus éclectiques usent de nombreuses techniques : dessins, sculptures, installations et vidéos se mettent au service de son art où éthique et politique se joignent à l’esthétisme.