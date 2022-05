Elsenborn : des élèves fabriquent des satellites à partir de canettes pour un concours international

Ça nous a permis d’acquérir beaucoup de connaissances en sciences et de travailler en groupe

Préalablement au lancement, les élèves ont beaucoup travaillé pour que leur satellite soit au point. Des missions sont à accomplir, comme le souligne Robin, élève à l’Institut Notre-Dame de Jupille : "Il y a une mission primaire où on va mesurer la température et la pression. Et une mission secondaire où on va détecter des muons qui sont des particules d’origine cosmique."

Certains élèves ont pris du retard par rapport aux éléments qu’ils doivent placer dans leurs canettes. Ils doivent vraiment s’activer. "On a dû faire des modifications de dernière minute" indique Olga, élève à l’école Saint-André d’Ixelles. "Notre canette était un peu trop grande, on était à du 13,2 et on a dû enlever 1,8 cm, ce qui est beaucoup. Donc on a dû redécouper."