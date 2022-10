Elsa Zylberstein : "Simone Veil, elle m'a donné une leçon de vie, et elle est toujours un peu en moi"

Cathy Immelen a rencontré la comédienne Elsa Zylberstein pour son rôle dans "Simone, le voyage du siècle", un film qui est avant tout un projet personnel, et qui lui a permis d'incarner cette grande femme du XXe siècle, dans les dernières années de sa vie.

Quelle a été la genèse de ce projet ? Tout part d'une rencontre, lors d'une remise de prix. Rencontre suivie d'autres qui ont conforté la comédienne dans l'évidence de faire un film sur Simone Veil.

Le travail a porté sur la personnalité même de Simone Veil : un an de travail, et 9 kilos en plus, Elsa Zylberstein voulait devenir "elle". Elle a travaillé à rentrer dans ses pas, dans sa voix, dans sa respiration, dans chaque battement de cil...

C'est une femme qui a un destin tellement énorme qu'il lui fallait un grand film !

La suite de la conversation dans cette interview intégrale.