Elsa Zylberstein a-t-elle eu raison d’initier un biopic sur Simone Veil ?

C'est presque le projet d'une vie d'Elsa Zylberstein, qui a été chercher le réalisateur Olivier Dahan pour Simone, le voyage du siècle. Mais pas la plus grande réussite de l'actrice selon Hugues Dayez.

Le biopic sur Simone Veil réinterprète beaucoup d'images d'archives accessibles, dont le débat sur la dépénalisation de l'avortement, le devoir de mémoire et la visite d'Auschwitz avec la jeune génération, sa campagne pour la présidence du parlement européen. "C'est problématique parce qu'on est devant de l'histoire récente et forcément les recréations de ces images-là, qui font partie des grandes images du 20e siècle, on a toujours envie d'aller voir plutôt l'original que la copie".

Il y a toutefois aussi la tentative d'un portrait plus intime, d'une femme pleine de compassion derrière son image austère. Si Rebecca Marder, qui joue Simone durant sa jeunesse, s'en sort bien, pour le reste, le film reste trop académique : "C'est le biopic ultra classique et conventionnel, qui a des vertus didactiques, mais sur le plan cinématographique c'est très convenu et tout le passage sur le devoir de mémoire n'en finit pas". Or, le biopic réussi, "c'est de prendre un moment de la vie, un détail, un accident".