Elsa Houben, la jeune actrice hutoise nominée aux Magritte du Cinéma

Habituellement, Elsa interprète des rôles d’ado rebelle, mais qui commençait à l’ennuyer. Elle a donc passé le casting pour "Le Coeur Noir des Forêts" et a été choisie pour incarner le rôle principal. C’est en construisant le personnage avec le réalisateur et en l’interprétant qu’elle s’est rendue compte qu’elle voulait jouer plus de rôles comme celui-ci.

Le personnage de Camille est très complexe, elle montre et transmet différentes émotions : " J’ai dû chercher à interpréter différents niveaux d’émotions ; du doute à l’espoir en passant par la tristesse et la joie, mais aussi la douleur physique et psychologique. C’est un rôle très complexe à jouer donc ça m’a permis d’approfondir mon jeu".