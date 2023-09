Elsa vient de Namur.

À huit ans seulement, son plus grand rêve est de devenir chanteuse ou musicienne. Elle suit d’ailleurs des cours de chant et piano. Le chant et Elsa, c’est une grande histoire d’amour puisqu’elle chante depuis qu’elle sait parler ! Son amour pour celui-ci, elle le tient de sa mamie maternelle qui chantait dans une chorale. Elsa adore lire, danser et jouer à des jeux vidéo lorsqu’elle a du temps libre. Elle aime aussi chanter des chansons plutôt calmes et elle souhaiterait rencontrer ses artistes préférés Amir, Grégory Lemarchal et Patrick Fiori.