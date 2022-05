ELS DIETVORST remporte le Belgian Art Prize 2021

Le jury du Belgian Art prize 2021 a choisi une artiste qui travaille dans la marge depuis 20 ans. Els Dietvorst conçoit l’art comme un espace de rencontre, de rituel et de création collective. Avec pour maitre-mots : la nature, les autres, la réconciliation.

L’exposition This is what you came for est une double exposition proposée par Els Dietvorst et le collectif The BARRA Mouvement, dans deux institutions bruxelloises : à Bozar et à la CENTRALE for contemporary art.