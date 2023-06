Elon Musk vs Mark Zuckerberg : les milliardaires veulent s’affronter sur le ring

On est en droit de se demander si tout cela est réel ou une énième querelle entre deux CEO. Un des porte-parole de Meta a toutefois affirmé que Mark Zuckerberg ne plaisantait pas et qu'il acceptait sérieusement sa proposition, comme l'indique The Verge. Ce n'est pas bien étonnant : après tout, le créateur de Facebook a déjà gagné une médaille d'or lors d'un tournoi de jiu-jitsu et est un habitué des combats.

Mais beaucoup pensent que si Elon Musk accepte, il sera probablement humilié puisqu'il n'a pas la carrure d'un catcheur. "J'ai un super mouvement que j'appelle 'Le morse', où je m'allonge sur mon adversaire et ne fais rien", a-t-il déclaré face aux critiques, ajoutant : "Je ne m'entraîne presque jamais, sauf pour porter mes enfants et les jeter en l’air". Des remarques peu sérieuses mais qui laissent tout de même planer le doute. Car avec le fondateur de Tesla, on ne sait jamais à quoi s'attendre.