Elon Musk : un esprit libertaire, une tête dans les étoiles et un cœur proche du portefeuille ?

Mais avant d’aller conquérir la planète rouge, il va miser sur la voiture électrique. Et c’est, avec l’espace, l’un des domaines de prédilection de l’ingénieur surdoué – il révélera être atteint du syndrome d’Asperger en 2021 -. Et voilà… Tesla. Il dirige la société depuis 2008. Ce n’est pas lui qui a créé la boîte (il s’était associé en 2003 aux fondateurs, Martin Eberhard et Marc Tarpenning), mais il va, après des difficultés financières, en faire une vraie success story. D’abord pourvoyeur de modèles haut de gamme, sortiront des usines des modèles sportifs (la Roadster, qu’il enverra dans l’espace en 2018), des berlines et des SUV. Parfois comparées à des "Iphone à roulettes" – tant les gadgets, accessoires et l'"environnement" de la marque sont importants -, ces voitures électriques séduisent les plus nantis.