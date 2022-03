Elon Musk aurait déclaré à Patrick McGee, un correspondant du Financial Times, que les personnes intelligentes qui pensent que l’IA ne pourrait pas l’être plus qu’elles, sont bien plus bêtes qu’elles ne le pensent.

Le PDG serait convaincu que ce n’est plus qu’une question de temps avant que l’IA devienne une réelle menace pour notre espèce. Pour certains, la guerre de demain sera celle de l’intelligence artificielle.