Elon Musk serait bientôt le premier trillionaire de l’histoire

Elon Musk est sur la bonne voie pour devenir le premier trillionaire de l’histoire de l’humanité. D’ici 2024, son compte en banque pourrait comptabiliser un million de millions de dollars.

Elon Musk est actuellement la personne la plus riche de la planète, avec une fortune de 260 milliards de dollars mais la société financière Tipalti Approve affirme qu’il pourrait le devenir encore plus d’ici 2024 et atteindre des sommes jamais vue jusqu’ici : Elon Musk deviendrait le premier trillionaire de l’histoire.

Selon l’étude financière réalisée par la société, Musk serait suivi de près par l’homme d’affaires Gautam Adani (qui atteindrait ce nouveau statut en 2025) puis le fondateur de ByteDance Technology Company, Zhang Yiming (en 2026) et enfin le président de Moët Hennessy Louis Vuitton, Bernard Arnault (en 2029).

Ce n’est pas la première fois que l’annonce des premiers trillionaires fait la une puisqu’en octobre dernier The Guardian relayait la prévision de Morgan Stanley affirmant que Musk atteindrait le cap du trillion grâce aux bénéfices de SpaceX plutôt que par la vente de voitures Tesla.