Elon Musk remplace le logo de Twitter par celui de son DogeCoin, et la valeur de la cryptomonnaie augmente de 30% en 1 heure

À quelques heures près, cela aurait pu être un poisson d'avril, mais non, c'est juste l'une des folles idées d'Elon Musk, entrepreneur fantasque doublé d'un communicant hors-pair, certains ajouteront "et un tantinet margoulin". Hier lundi, vers 19h30, l'oiseau bleu, logo officiel de Twitter, a été remplacé par un chien. Mais pas n'importe quel chien. celui de la crypto-monnaie DogeCoin connue pour ses déboires malgré le soutien inconditionnel d'Elon Musk lui-même.

Et le résultat ne s'est pas fait attendre, le DogeCoin a bondi d'environ 30% en une heure, pour le plus grand bonheur de ceux qui ont continué à croire dans cette crypto aussi versatile que son propriétaire. Elon Musk fait d'ailleurs l'objet d'un recours collectif, pour un montant de plus de 250 milliards de dollars, mené par un groupe d'investisseurs qui ont subi des pertes importantes du fait de l'investissement dans Dogecoin. Selon le recours collectif, le propriétaire de Twitter aurait manipulé le prix de la crypto-monnaie en faisant croire que Dogecoin (DOGE) pourrait croître de manière significative, ce qui ne fut pas le cas. Les investisseurs n'hésitent pas à parler de pyramide de Ponzi.

Et deux jours après avoir demandé au juge d'abandonner les poursuites à son encontre dans ce dossier, Elon Musk tente un coup de com XXL afin de redonner un peu de couleur à son cabot numérique, à la manière de ceux qui osent tout...