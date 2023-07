Elon Musk récupère le compte @X sans payer son propriétaire

En changeant le nom de Twitter en X, Elon Musk a voulu faire les choses à sa manière, c’est-à-dire à toute vitesse, et sans trop réfléchir. On l’a bien vu il y a quelques jours, avec l’intervention de la police dans les rues de San Francisco, lors du changement d’enseigne sur la façade des bureaux de l’entreprise.

Mais la décision de Musk a d’autres répercussions. Le réseau social a dû changer de logo en quelques jours seulement, mais aussi changer ses comptes, qu’il s’agisse du compte officiel de la plateforme, ou du compte du support technique. Adieu donc @twitter, place à @X.

Sauf que ce nom d’utilisateur était déjà utilisé depuis 16 ans par Gene X. Hwang, le cofondateur de l’entreprise Orange Photography. Mais qu’à cela ne tienne, Elon Musk est un milliardaire certes, mais un milliardaire capricieux. Il n’était donc pas question pour lui et son réseau social de débourser le moindre centime pour récupérer le compte.

Résultat, et contrairement à ce qu’on aurait pu s’attendre, Gene X. Hwang n’a pas revendu son compte mais l’a tout simplement… perdu. "J'ai reçu un mail m'informant qu'ils le prenaient," a expliqué Hwang au site Mashable. Désormais, son nom d’utilisateur sur la plateforme et beaucoup plus long : @X est devenu @x12345678998765…