Elon Musk rachète twitter : qu’est-ce que ça va changer pour vous ?

Elon Musk va-t-il révolutionner le réseau social sur lequel il vient de mettre la main pour 44 milliards de dollars ? C’est en tout cas son ambition. Mais concrètement, cela va changer quoi pour les utilisateurs du service ?

Tweets plus longs et liberté d’expression

Elon Musk l’a répété maintes et maintes fois, il veut que Twitter soit LA plateforme de la liberté d’expression totale. À l’heure des fake news, et des réseaux sociaux qui facilitent des coups comme l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, il y a de quoi avoir froid dans le dos. Mais toujours est-il que l’envie de Musk est claire et il s’agira, si son désir est appliqué, du premier grand changement à venir.

Pourra-t-on pour autant dire tout et n’importe quoi, sans se confronter à la loi ? Rien n’est moins sûr (du moins, on croise fort les doigts), mais le patron de Tesla risque de tout faire pour que cela soit le cas.

Autre idée qui pourrait voir le jour : l’arrivée de tweets encore plus longs. À l’origine limité à 140 signes, puis à 280 signes, Musk souhaiterait pouvoir publier des messages plus longs. Ce qui, mixé à sa première envie, pourrait être catastrophique.

Enfin, autre nouveauté attendue : l’arrivée d’un bouton d’édition, afin de pouvoir modifier un tweet déjà publié. Cette option n’est, pour le coup, pas uniquement demandée par Elon Musk mais par de nombreux utilisateurs. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle est déjà en préparation.