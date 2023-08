Elon Musk promet de payer les frais juridiques des utilisateurs mis en cause par un mauvais tweet

Comme souvent, Elon Musk n’a pas donné plus de détails sur cette idée sortie un peu de nulle part. Comment compte-t-il financer les frais tous les utilisateurs ? Quand on sait que la plateforme continue de perdre de l’argent, que de nombreux employés ont été virés et que le partage des recettes publicitaires promis aux créateurs de contenus viraux tardent à être payés, on a évidemment bien du mal à croire le milliardaire.

De plus, Elon Musk a lui-même viré des employés de Twitter qui s’étaient plaints sur la plateforme, de sa gestion de l’entreprise. Pourront-ils également bénéficier de cette aide ? Enfin, le message du PDG soulève une autre question importante : ce fonds d’aide ne sera-t-il pas utilisé principalement pour sauver des utilisateurs partageant du contenu haineux sur le réseau social ? Quand on sait que la majorité des abonnés payants à l’offre Twitter Blue utilisent leur vérification pour diffuser du contenu haineux, ou tout simplement faux, il y a de quoi s’inquiéter.