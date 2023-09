Elon Musk : placer des implants sur le cerveau humain pour contrer l’intelligence artificielle

Rêve ou un cauchemar, c’est selon. La dernière information livrée sur Twitter par Elon Musk, il est en train de recruter des patients pour ses premiers essais humains, pour sa start-up Neuralink. Il a reçu les autorisations des autorités sanitaires américaines pour pouvoir le faire et a réussi à trouver un hôpital pour ces tests qui devraient durer six années.

Elon Musk, l’homme qui a fondé Tesla, révolutionné l’industrie de la voiture électrique, a racheté, il y a quelques mois, Twitter, et qui est parti à la conquête de l’espace avec sa société Space X. Ce que l’on sait moins, c’est qu’avec sa start-up Neuralink, il veut tester des implants cérébraux connectés sur des humains. Pour le moment, c’est plutôt pour réparer ces humains qui sont par exemple atteints de quadriplégie due à la lésion de la moelle épinière. Jusqu’à présent, les équipes scientifiques d’Elon Musk ont pu utiliser des prototypes de la taille d’une petite pièce de monnaie et qui ont donc été implantés dans le crâne d’animaux. Le Dr Laurent Alexandre, qui est l’un des spécialistes de l’intelligence artificielle, rappelle et constate que ces expérimentations ne sont pas lancées uniquement par Elon Musk. D’autres sociétés, notamment américaines, font exactement la même chose que le milliardaire Elon Musk. L’idée de ces recherches est que ces implants technologiques puissent guérir des patients affectés de maladies comme Alzheimer, de dépression grave ou même de lésions de la moelle épinière. Mais vous connaissez aussi les ambitions démesurées d’Elon Musk. Il ne veut pas se contenter de réparer l’humain, il veut à terme l’augmenter…