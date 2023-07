Elon Musk lance xAI, nouvelle société autour de l’intelligence artificielle pour concurrencer ChatGPT

L’équipe de xAI, "dirigée par Elon Musk", selon le site, est composée de spécialistes reconnus de l’intelligence artificielle, dont certains viennent d’OpenAI, créateur de ChatGPT, de Google ou Microsoft. Lors d’une interview sur Fox en avril, Elon Musk indiquait qu’il prévoyait de "créer une troisième option" parmi les poids lourds de l’IA, en plus d’OpenAI et Google. Les deux géants de la tech ont créé les interfaces les plus avancées en matière d’IA dite générative, qui proposent des réponses écrites à tout type de questions formulées en langage courant. Selon Elon Musk, un modèle d’IA "qui s’intéresserait à l’univers ne détruirait probablement pas l’espèce humaine, parce que nous sommes une partie intéressante de l’univers. Espérons qu’il pensera de cette façon."