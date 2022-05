Elon Musk et Twitter, ou comment une offre publique d'achat tourne au show sur les réseaux sociaux

L'homme le plus riche du monde, vous le connaissez, c'est Elon Musk le patron de Tesla, de SpaceX, de Starlink, un entrepreneur à succès. Mais c'est aussi un véritable showman. Sur les réseaux sociaux, il communique énormément, il est très présent et crée tout un storytelling autour de ses aventures entrepreneuriales. On pourrait presque parler de série signée Elon Musk. Et la série du moment, c'est la série Tweeter.

Quel est l'impact de son mode de communication, à quel point il joue un jeu dangereux ou raconte-t-il juste n'importe quoi ? Gilles Quoistiaux et sa chronique "La question éco" vous répondent.