Elon Musk et Marc Zuckerberg vont-ils vraiment s’affronter dans un combat de MMA lors de l’UFC 300 ?

En préface de l’UFC 290, Dana White a livré quelques éléments sur le possible combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Interrogé sur leurs volontés à tous les deux d’organiser le combat dans le cadre de l’UFC, Dana White a affirmé que c’était le cas "à 100%". Interviewé par le média canadien TSN, il a cependant nuancé l’enthousiasme affiché par certains fans : "Nous avons deux hommes qui n’ont jamais combattu professionnellement et qui appartiennent à deux catégories de poids complètement différentes".

Un premier obstacle à l’organisation de la confrontation entre les deux hommes est donc pointé. Il s’agit une question de règlement lié au poids des combattants. Outre leur différence d’âge de 13 ans (39 ans, +-1,73 m et +-70 kg pour M. Zuckerberg ; 52 ans, +-1,88 m et +-85 kg pour M. Musk), le patron de SpaceX serait actuellement plus lourd d’environ une quinzaine de kilos que M. Zuckerberg. Rendant le combat "inéquitable" dans l’état actuel des choses.

Par ailleurs, Dana White, patron de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a également précisé que si cette joute avait lieu, elle se ferait dans le cadre d’une "exhibition", hors de la compétition officielle de l’UFC, mais avec son appui.

Il faudrait cependant trouver un État qui accepterait d’accueillir l’évènement. À cette question M. White a laissé entendre que ce ne serait pas un problème. "Peu importe l’États qui dit 'non', tous les autres États ou pays diront 'oui'"

Un milliard de dollars de revenus

Estimation de Dana White concernant un éventuel affrontement Zuckerberg vs Musk

Le patron de l’UFC s’est en tout cas montré très intéressé. Une opportunité commerciale unique. Pour lui, "ce sera le plus grand combat de l’histoire des sports de combat". Il estime également les revenus d’une telle affiche à "un milliard de dollars de revenus". En s’appuyant notamment sur le fait que le "pay per view" pourrait exploser en raison de la célébrité des deux interlocuteurs et du caractère insolite d’un tel combat.

Enfin concernant la date de cette potentielle joute et quand il aimerait qu’elle puisse avoir lieu, il a déclaré qu’il avait une idée de date mais qu’il ne l’annoncerait que lorsque tout serait finalisé. Potentiellement lors de l’UFC 300 ? "Non, ce ne sera pour l’UFC 300", a-t-il néanmoins précisé.

Selon d’autres personnes potentiellement impliquées dans le projet, un éventuel "matchup" entre les deux figures les plus éminentes des réseaux sociaux ne devrait pas avoir lieu lors de l’UFC 300. Enfin, un porte-parole de Meta a démenti qu’il y ait eu des échanges entre Chael Sonnen et M. Zuckerberg concernant cet éventuel combat à l’UFC 300.