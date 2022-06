Elon Musk et Jeff Bezos : deux mégalos milliardaires qui rêvent de conquérir l’espace

Derrière le duel acharné entre ces deux hommes, se joue une autre bataille : celle de la suprématie des États au-dessus de nos têtes. De Washington à Moscou, de l’Europe à la Chine, le "New Space" a réveillé une industrie spatiale assoupie et aiguisé l’appétit des nations du monde entier pour la course aux étoiles. L’objectif est maintenant de renvoyer des hommes au plus vite sur la lune, voire de coloniser Mars…