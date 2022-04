Elon Musk est encore sous l'influence d'une femme morte en 1982

Mais pourquoi Elon Musk a-t-il acheté le réseau social Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars ? C'est la question qui taraude les médias et les politiques depuis 48 heures.

La réponse la plus simple serait de dire qu'en étant l'homme le plus riche du monde, il peut tout se permettre et que c'est une manière de s'offrir un peu de frissons avec un projet un peu fou. C'est plausible, après tout Elon Musk rêve de nous faire vivre sur la planète Mars et de tuer la mort, rien que ça. L'autre explication consiste à dire qu'en prenant le contrôle à 100% de Twitter, il va pouvoir libérer la parole sur Twitter. Comme vous le savez, des réseaux sociaux comme Facebook sont des plus en plus censurés, souvent à raison pour éviter la propagation de propos haineux et racistes ou homophobes. Parfois la censure va trop loin, et même des personnalités de gauche ont été choquées lorsque Twitter avait décidé de bannir Donald Trump de Twitter, disant que ce n'était pas à une société privée de décider ce qui était bon ou mauvais pour la démocratie.