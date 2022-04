Elon Musk chez Twitter : un danger pour les femmes ?

Le 30 novembre 2021, Twitter avait décidé de mettre en place un système qui permet de supprimer les photos publiées sur la plateforme sans le consentement de la personne qui apparait à l’image. Le but était de contribuer à réduire le harcèlement et les intimidations qui touchent notamment les femmes, les activistes et les minorités. "En réalité, les premières personnes qui ont utilisé cette fonction sont d’extrême droite ou des personnes qui s’attaquaient aux antiracistes, etc. Dans les premières semaines, ce sont en majorité les agresseurs qui ont utilisé cet outil, plutôt que les victimes", précise Mateusz Kukulka.

Elon Musk voudrait aussi supprimer l’anonymat sur Twitter. Mais l’expert des médias sociaux ne voit pas ce choix d’un très bon œil : "On pense que ça va permettre aux oppresseurs d’être démasqués. Mais que vont faire les activistes de la cause homosexuelle dans les pays où c’est interdit par exemple ? Prendre une décision sur la manière de gérer Twitter n’est pas toujours facile, il faut penser à tout. On s’imagine aider les victimes, mais ce n’est pas forcément le cas."

Il poursuit : "Cela fait plusieurs années déjà qu’au sein de Twitter, les employés mettent des choses en place et ont des projets pour améliorer la plateforme. Ces personnes ne veulent pas de l’arrivée d’Elon Musk. Il y a quand même beaucoup d’inconnu dans la suite des événements. On ne sait pas s’il achètera finalement Twitter et on n’est pas sûr de ce qu’il en fera. La culture de Twitter et celle de Musk sont largement différentes." L’offre de rachat devrait être officiellement validée d’ici trois à six mois.